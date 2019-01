(ANSA) – BOLOGNA, 24 GEN – Da ieri sera e per tutta la notte nevicate di diversa intensità hanno interessato Bologna e provincia. Al momento risulta regolare la circolazione in città e nel nodo viario del capoluogo emiliano, tangenziale e autostrade, a parte qualche rallentamento verso la Romagna e Modena a causa di traffico intenso. Nessuna criticità per quanto riguarda i treni in arrivo e in partenza dalla stazione Centrale di Bologna. Il Gruppo Fs Italiane, in base al bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile, ha attivato per oggi la fase di preallerta per neve e gelo nelle regioni del Nord Italia, inclusa l’Emilia-Romagna. Nessuna criticità al momento all’Aeroporto Marconi di Bologna: la direzione dello scalo ha segnalato sulla pagina Facebook alcuni ritardi in mattinata per i voli in partenza a causa delle necessarie operazioni di schiacciamento e per il trattamento “de-icing” agli aeromobili.(ANSA).