(ANSA) – ROMA, 24 GEN – Saranno la giapponese Naomi Osaka e la ceca Petra Kvitova la finaliste degli Australian Open 2019 a Melbourne. Questo il verdetto delle due semifinali giocate nella notte italiana. La prima a guadagnare il posto di finalista è stata la Kvitova, numero 6 del mondo, che ha battuto la sorprendente americana Danielle Collins, numero 35 del ranking, che a lungo ha cullato il sogno di arrivare fino in fondo di questo primo Slam dell’anno. Le speranze della rivelazione statunitense si sono infrante sul 7-6(2) 6-0 con cui la ceca ha chiuso i conti in un’ora e mezza di gioco. Nella seconda semifinale la nipponica, già trionfatrice agli Us Open dell’anno scorso, e attualmente numero 4 del tennis mondiale, si è imposta sull’altra ceca Karolina Pliskova, numero 8 del ranking, con il risultato di 6-2 4-6 6-4, in poco meno di due ore di gioco.