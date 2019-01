(ANSA) – STRASBURGO, 24 GEN – La Corte di Strasburgo riconosce che l’Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox durante l’interrogatorio del 6 novembre 2007 nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Meredith Kercher, ma non ha ricevuto prove che confermino i maltrattamenti da parte della polizia durante lo stesso interrogatorio. Così i giudici sul ricorso presentato dalla stessa Knox. La giovane americana e Raffaele Sollecito sono stati condannati ma poi definitivamente assolti dalla Cassazione per l’omicidio della studentessa inglese avvenuto a Perugia la sera del primo novembre del 2007. Entrambi si sono sempre proclamati estranei al delitto. Per l’omicidio Kercher è stato definitivamente condannato a 16 anni di reclusione Rudy Guede.