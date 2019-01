(ANSA) – VENEZIA, 24 GEN – Il processo per il crack della Banca Popolare di Vicenza, che vede sei imputati tra cui l’ex presidente Gianni Zonin, è ripreso oggi nell’aula bunker di Mestre per motivi logistici (numero dei legali), anziché nella sede naturale nel capoluogo berico. L’udienza è interamente dedicata, su decisione del presidente del collegio Lorenzo Miazzi, alle difese per contestare le richieste delle numerosissime parti civili richiedenti (oltre 9mila con 400 avvocati).