(ANSA) – MILANO, 24 GEN – “Io sono nato pronto, sono pronto e farò di tutto per portare il Milan in Champions. Lotterò in campo”. E’ l’impegno preso da Krzysztof Piatek nella sua prima conferenza stampa da rossonero, al fianco di Leonardo, Paolo Maldini e dell’ad Ivan Gazidis. “Quando ero giovane ero un tifoso del Milan, il mio sogno era giocare qua – ha detto -. E’ un onore stare vicino a queste leggende. Spero di far vedere il mio talento in campo. Potrei dire tante cose, ma parlerà il campo”.