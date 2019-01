(ANSA) – ROMA, 24 GEN – Giampiero Griffo è il nuovo coordinatore del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Lo ha presentato il Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana che ha presieduto stamani l’Osservatorio Nazionale per le persone con Disabilità. Griffo è componente del Consiglio Mondiale di DPI (Disability Peoples’ International) e ha avuto un ruolo da protagonista nell’ambito della delegazione italiana alle Nazioni Unite che nel 2006 arrivò a fare approvare la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con disabilità. La sua nomina è stata ufficializzata con decreto del ministro Fontana e nasce da un’intesa tra le principali federazioni della Disabilità, Fish e Fand. “Sono felice – ha detto Fontana – che una persona, con ampie competenze anche in ambito internazionale e offrendo un importante contributo alla stesura del testo Onu, abbia assunto il ruolo di coordinamento del gruppo di esperti e rappresentanti delle associazioni del comitato”.