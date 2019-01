(ANSA) – ROMA, 24 GEN – In Venezuela “è necessario creare le condizioni per un dialogo nazionale, gli appelli alla violenza devono essere esclusi”: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, citato da Interfax. “I segnali da alcune capitali che indicano possibili interferenze armate sono particolarmente allarmanti”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca, definendo la situazione in Venezuela “è una sfacciata violazione degli affari interni di uno Stato sovrano” e il riconoscimento di Juan Guaidò da parte degli Usa “mostrano che Washington ha giocato un ruolo diretto nella crisi”.