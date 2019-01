(ANSA) – TORINO, 24 GEN – “Il campionato è ancora lungo, inoltre dobbiamo prepararci al meglio per la Champions: andremo a Roma con la voglia di continuare a vincere”. Così Leonardo Bonucci a tre giorni dalla trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, prossima avversaria della Juventus: “Dovremo stare attenti a non concedere spazio a Immobile – ha spiegato il difensore -. Ciro è un grande attaccante, un bomber di razza: sulle seconde palle servirà massima attenzione con marcature preventive, stando attenti a non concedergli spazi: sa far male in quelle situazioni”.