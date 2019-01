(ANSA) – ROMA, 24 GEN – Si ferma ai quarti di finale il cammino della Cina in Coppa d’Asia. Al ‘Mohammed Bin Zayed Stadium’ di Abu Dhabi, la squadra di Marcello Lippi è stata sconfitta 3-0 dall’Iran (Taremi 18′ pt, Azmoun 31′ pt, Ansarifard 46′ st) che in semifinale troverà adesso il Giappone che ha sconfitto il Vietnam. Domani in programma gli altri due quarti: Corea del Sud-Qatar e Australia-Emirati Arabi (allenati da Alberto Zaccheroni).