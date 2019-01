(ANSA) – ROMA, 24 GEN – Un’intervista esclusiva con la campionessa, oro olimpico, Alessandra Sensini che nelle acque di Civitavecchia, presso la Lega Navale, ha raccontato il fascino ed i segreti della vela invernale. E’ l’apertura dell’ultima puntata in onda oggi di “L’UOMO e il MARE”, ribrica curata e condotta come di consueto da Giulio Guazzini e montata da Roberto Toti, alle 19.50 su RaiSport +HD. Si va dalla acque del Tirreno con il campionato Invernale di Riva di Traiano e la voce del presidente del Circolo Nautico Alessandro Farassino, ai MAXI YACHT protagonisti a Portocevo della MaxiRolex Cup. A completare lo spettacolo la cronaca dell’ultima tappa, quella messicana, del Circuito Extreme Sailing Series vinto dal team Svizzero Alinghi guidato da Ernesto Bertarelli plurivincitore dell’America’s Cup. Infine le immagini suggestive di Venezia, di piazza San Marco come sfondo, per l’Undicesima edizione della “Veleziana”, festa della vela, regata evento con i maxi yacht da record come protagonisti.