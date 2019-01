(ANSA) – FIRENZE, 24 GEN – Battere il Chievo per continuare a tenere vivo il sogno-Europa: è l’obiettivo della Fiorentina impegnata domenica a Verona. Una partita che, classifica alla mano, si annuncia alla portata dei viola ma Nikola Milenkovic, mette in guardia. ”Il Chievo gioca bene e sa farsi valere soprattutto in casa ecco perché non sarà facile – ha detto il difensore serbo – Però io e i miei compagni sappiamo quanto sia importante vincere questa partita per il nostro cammino. Dobbiamo pensare a una gara per volta quindi prima che su quella con la Roma ci stiamo concentrando sulla trasferta di Verona”. Potendo pure contare su un Muriel in più: ”E’ un giocatore di grande qualità e tecnica, di quelli capaci di fare la differenza – ha risposto Milenkovic – ma anche gli altri nostri attaccanti sono di valore e possono giocare assieme”.