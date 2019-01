(ANSA) – ROMA, 24 GEN – La scuderia Villorba Corse rilancia le proprie ambizioni nell’automobilismo di durata e attraverso le parole di Raimondo Amadio annuncia la partecipazione alla prossima edizione del WEC (World Endurance Championship), il Mondiale Endurance 2019-20 promosso dalla FIA e dall’ACO Le Mans. “Dopo due stagioni nell’European Le Mans Series e le due esperienze vissute alla 24 Ore più famosa, siamo pronti al definitivo salto di serie” ha detto il team principal della compagine trevigiana a margine della riunione operativa con il main partner Cetilar. Amadio ha poi confermato che l’impegno nel prossimo Mondiale, il cui primo via è previsto alla 4 Ore di Silverstone in settembre per concludersi alla 24 Ore di Le Mans nel giugno 2020, “continuerà a coinvolgere con orgoglio il prototipo Dallara P217 di classe LMP2 che Villorba Corse ha gestito finora”. Oltre a Silverstone e Le Mans, tra 2019 e 2020 la squadra sarà dunque al via anche in tutti gli appuntamenti iridati della prossima edizione del WEC