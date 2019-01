(ANSA) – ROMA, 24 GEN – Periodo da dimenticare per il Monaco: il club del Principato ha annunciato il licenziamento del tecnico Thierry Henry, al suo posto l’ex Lille Franck Passi. Ad annunciarlo è la stessa società della Liga1 sul suo sito precisando d’aver sospeso dalle sue funzioni Henry, reo d’aver portato il Monaco in una situazione a dir poco disperata con solo 5 vittorie, 4 pareggi e ben 11 sconfitte tra campionato, Coppa di Francia e Champions League. In Ligue 1, il Monaco è penultimo a -3 dalla zona salvezza. E’ durata poco l’avventura sulla panchina monegasca di Henry, chiamato a guidare la squadra lo scorso ottobre e già costretto a lasciare.