(ANSA) – ROMA, 24 GEN – “Col Torino abbiamo dato un segnale forte al campionato e alla corsa per la Champions League. Abbiamo ridotto il distacco e siamo ad un punto”. Così l’esterno della Roma, Stephan El Shaarawy, sulle ambizioni dei giallorossi che puntano a chiudere la stagione tre le prime quattro. La squadra di Di Francesco, reduce da tre vittorie consecutive, domenica va a caccia del poker sul campo dell’Atalanta. “Ha dimostrato di essere una squadra che può lottare per un posto in Champions, lo dicono i risultati. A maggior ragione sarà uno scontro diretto, fondamentale per noi, per dare ancora di più un segnale di continuità nel rendimento, quello che un po’ alla Roma è mancato nell’ultimo periodo. Per noi potrebbe essere una forma di rivincita per dimostrare che siamo una squadra solida – le parole del Faraone intervistato all’interno del match program giallorosso -. Sarà una gara molto complicata. Tutte le volte cha abbiamo giocato a Bergamo abbiamo avuto difficoltà, come le squadre che l’affrontano in casa”.