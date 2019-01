(ANSA) – MILANO, 24 GEN – Cedric Soares è pronto a diventare un giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha infatti raggiunto l’accordo con il Southampton per il terzino portoghese, che arriverà in prestito oneroso (da circa 500mila euro) fino a giugno, con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. Il 27enne difensore ex Sporting Lisbona, scelto anche per le non perfette condizioni fisiche di Vrsaljko, potrebbe essere a Milano già domani per le visite mediche.