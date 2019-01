(ANSA) – ASSAGO (MILANO), 24 GEN – Torna a mordere in Eurolega l’Ax Milano: batte al Forum lo Zalgiris Kaunas (80-70), lo stacca in classifica ribaltando anche la differenza canestri e si riavvicina così alla linea rossa dei playoff. E’ il meritato e prezioso premio per avere disputato la migliore partita difensiva dell’anno: dopo tre sconfitte consecutive in cui la squadra di Pianigiani era sembrata davvero poco solida, ecco la reazione d’orgoglio, con una prova tignosa e autoritaria. Milano comanda sempre nel punteggio (tranne in due fugaci attimi) e non si piega nemmeno nei continui tentativi di rimonta di Kaunas, sorretta anche da alcuni marchiani errori arbitrali (come il terzo fallo di Gudaitis e il fischio su Micov). Se James (20 punti e 9 assist) e Micov (17 e 6 rimbalzi) pungono, il veleno letale è nei morsi da tre di Bertans (17, con 4/9 dall’arco) e di Kuzminskas, che dà un brutto dispiacere al presidente della federbasket lituana, il leggendario Arvydas Sabonis, accolto al Forum con un tributo infarcito di applausi.