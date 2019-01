NAPOLI. – L’orgoglio ma anche la delusione dell’essere un simbolo della lotta al razzismo perché “perché nel 2019 non dovrebbe esserci bisogno di un simbolo per questo”, ma anche una dura e lucida analisi sul livello di razzismo in Italia rispetto alla Francia: “Sono nato lì e nel calcio come nella vita non ho ma avuto problemi, sono avanti su questo”.

A un mese dalla notte maledetta di San Siro, con il tifoso interista morto fuori dallo stadio e i buu razzisti contro di lui all’interno, Kalidou Koulibaly si ferma a riflettere in un’intervista affidata ai canali ufficiali del Napoli.

Sabato sera tornerà titolare a San Siro dopo aver scontato la doppia squalifica, ma Koulibay non cita mai i tifosi milanesi, parlando di un clima che deve cambiare: “Mi fa piacere essere considerato un simbolo della lotta al razzismo, ho dei valori da trasmettere. Il mondo ha fatto grandi passi avanti ma se dobbiamo ancora lottare contro questo significa che stiamo facendo passi indietro”.

Passi indietro li sta facendo in particolare l’Italia, come ha spiegato oggi anche il centrocampista francese della Roma, Steven Nzonzi: “Credo che il calcio italiano abbia un problema col razzismo. Davvero dovrebbero lavorare su questo. Di sicuro non avrebbero dovuto punire Koulibaly, perché in quella situazione devi metterti nella posizione del giocatore. Nessuno può sapere come reagire finché non succede. È molto doloroso per qualsiasi giocatore essere fischiato in quel modo. Lasciare il campo potrebbe essere uno degli approcci in futuro, sicuramente”.

E su questo Koulibaly approfondisce il divario culturale che c’è proprio con la Francia, Paese in cui il senegalese è nato e cresciuto: “In Francia sono cresciuto con tanti amici stranieri, turchi, arabi del Nordafrica, francesi, senegalesi, non c’erano mai problemi. La Francia da questo punto di vista è diversa, anche in nazionale ci sono sempre tanti giocatori di colore non è mai stato un problema. E’ un Paese che ha tante diversità culturali nella popolazione, sono avanti su questo”.

Parole che si inseriscono in giorni non facili tra i due Paesi. Un divario su cui lavorare, dice Koulibaly, che non si sottrae e sottolinea l’importanza di partire dalle scuole, come fece lui stesso un anno fa, partecipando a un’iniziativa dell’Uefa in una scuola di Milano: “E’ stato un bel momento – ricorda il difensore franco-senegalese – dobbiamo partire dalle scuole a insegnare questi valori a scuola. A mio figlio non devo spiegarlo e anche nella sua scuola ho sentito tanto sostegno dai suoi amici bambini, per loro è normale che tutti i bambini sono uguali”.

Una campagna in cui, però, Koulibaly sottolinea che ci vuole l’impegno di tutti e così la sua battaglia non è personale, ma diventa un appello ai colleghi: “Il calcio – ricorda – è uno sport molto popolare e questo ci aiuta, tocca a tutti i calciatori fare quei passi 1igne e poi lo sostengono in nazionale? Bisogna combattere anche quelli”.