KITZBUHEL. – Buone notizie per l’Italia dello sci. La prima è che in Germania, a Garmisch-Partenkirchen, Sofia Goggia ha brillantemente superato il test della prima prova di discesa nel giorno del suo rientro dopo la frattura del malleolo in autunno: ”non ho avvertito alcuna stanchezza e quindi sono molto contenta. E’ stato bellissimo rientrare in squadra”.

La seconda buona notizia, non meno importante, è che Dominik Paris – che sulla Streif ha vinto per ben tre volte e la considera ”la pista di casa” e’ al top della forma e sta trascinando con se’ il resto della squadra a partire da Christof Innerhofer alla sorpresa odierna, Matteo Marsaglia.

A Garmisch, la campionessa olimpionica Sofia Goggia, tanto per capirci, è stata comunque in questa prova la migliore delle azzurre anche se con tempi non eccezionali dato che un po’ tutte le atlete hanno fatto del tatticismo e studiato soprattutto il tracciato. Tutte le azzurre, ma non solo loro, hanno ad esempio deciso di rallentare sui due salti più importanti della Kandahar, come ha raccontato Federica Brignone – la migliore dopo Goggia – che ama questa pista e questa località dove nel 2011 vinse l’argento mondiale di gigante. Del resto proprio per limare un salto dopo al caduta di una apripista, la prova era partita con un po’ di ritardo. Dom

ani ci sarà così la seconda ed ultima prova prima della gara di sabato e del SuperG di domenica. E domani la campionessa Usa Lindsey Vonn dovrebbe essere in pista dopo che oggi ha preferito saltare la prima prova risentendo ancora degli acciacchi di Cortina. Lindsey non ha ancora formalmente annunciato il ritiro definitivo anticipato dalle competizioni con fine della carriera ma ed ha anzi assicurato le ”tenterà tutte” per poter ancora scendere in pista.

A Kitzbuehel la prova cronometrata è stata strepitosa per l’Italia con Matteo Marsaglia – pur partito con l’altissimo pettorale 53 – che ha segnato il secondo miglior tempo, con Paris terzo ed Innerhofer poco dietro. Il tutto testimonia lo stato eccellente della Streif e la bravura degli azzurri. Ma su Kitzbuehel grava l’incognita i maltempo al punto che la discesa di sabato è stata anticipata a domani. Sabato – evidentemente giornata con il tempo peggiore- ci sarà invece lo slalom speciale e domenica il superG.

Oltre al gran freddo si temono nevicate e nuvole basse con conseguenti problemi di visibiità. ”Io spero soprattutto che ci siano condizioni eguali di visibilità per tutti’, ha detto Marsaglia che punta comunque a ”due solide gare”. Punta invece alla vittoria Dominik Paris . E non potrebbe essere diversamente visto che sulla Streif ha già incassato tre successi, una impresa eccezionale. Ha vinto infatti la discesa nel 2013, il superG nel 2015 ed ancora la discesa nel 2017. Insomma, negli anni dispari è stato sempre stato: ed ora siamo nel 2019. ”Per vincere sulla Streif – ha spiegato Dominik – devi essere più forte della pista. Certo, molto dipende dalla giornata. Ma se è quella giusta, qui vai ancora più al limite del solito”.