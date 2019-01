ROMA. – Ultimi giorni di mercato frenetici tra colpi già fatti, sogni da realizzare e affari last-minute. Molto attiva in queste ore è l’Inter che punta a rinforzare la difesa con il nazionale portoghese Cedric Soares e/o con Matteo Darmian. Per il terzino del Southampton la dirigenza nerazzurra ha avviato una trattativa che potrebbe far arrivare il giocatore a Milano in prestito con diritto di riscatto: il club si cautelerebbe nel ruolo di terzino destro, dove Vrsaljko continua ad avere problemi di infortuni che potrebbero portare alla scelta di non riscattarlo.

E anche per il laterale difensivo del Manchester United il club nerazzurro sarebbe a buon punto avendo superato la concorrenza della Juventus: gli inglesi erano disposti a cederlo, ma finora avevano sempre rifiutato la formula del prestito secco, anche oneroso. La novità è che gli inglesi, sotto la pressione del giocatore starebbero pensando di cederlo comunque.

Dall’Italia alla Francia da segnalare il Paris Saint Germain che potrebbe rinforzarsi a centrocampo con un doppio colpo: il primo si chiama Leandro Paredes ed è praticamente fatto. Sull’ex romanista lo Zenit di San Pietroburgo, proprietaria del cartellino del centrocampista argentino, e il club parigino avrebbero infatti trovato l’intesa per il trasferimento sulla base di 47 milioni: Paredes firmerà un contratto di 4 anni e mezzo.

Sempre a Parigi potrebbe finire presto anche il napoletano Allan: Napoli e Psg stanno provando a portare a conclusione un affare assai complesso, visto che parallelamente alla valutazione del cartellino per arrivare vicini a quei cento milioni richiesti dal presidente azzurro De Laurentiis ci sono in ballo altri affari relativi alle sponsorizzazioni. E intanto Allan non giocherà contro il Milan nel prossimo match di campionato che attende la squadra di Ancelotti.

Si muove anche la Roma che avrebbe messo gli occhi su Wilmar Barrios, centrocampista colombiano del Boca Juniors: è un giocatore che piace molto al ds spagnolo Monchi, il quale sta provando a portarlo in Italia a condizioni vantaggiose. Il club giallorosso cercava un’occasione, e potrebbe averla trovata dall’altra parte del mondo se gli argentini dovessero decidere di accettare la soluzione proposta da Monchi: prestito secco di sei mesi e obbligo di riscatto a giugno.

Dalla Roma alla Lazio dove è ormai ai saluti Jordan Lukaku: l’esterno mancino della Lazio, lascia il club biancoceleste e la Serie A per trasferisi al Newcastle, alla corte di Rafa Benitez: prestito con diritto di riscatto.