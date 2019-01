(ANSA) – TOKYO, 25 GEN – La cancelliera tedesca Angela Merkel si recherà in Giappone all’inizio di febbraio per una visita di due giorni, durante la quale incontrerà il primo ministro Shinzo Abe e farà visita all’imperatore Akihito. “Ci aspettiamo che la visita della cancelliera contribuisca al miglioramento delle relazioni bilaterali tra Tokyo e Berlino, basate sulla prosperità dell’economia globale”, ha detto il capo di Gabinetto Yoshihide Suga in una conferenza. Si tratta del quinto viaggio in Giappone della Merkel dalla data della sua nomina a cancelliera, nel 2005. L’ultima visita di Merkel era avvenuta nel 2016, in occasione dell’incontro del G7 a Ise-Shima, nella prefettura di Mie.