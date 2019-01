(ANSA) – ROMA, 25 GEN – Partenza da sogno per Jon Rahm e Justin Rose nel Farmers Insurance Open, torneo del PGA Tour di golf. A La Jolla, in California, lo spagnolo (vincitore nel 2017) ruba la scena a Tiger Woods e con un parziale di 62 (-10) si prende la vetta della classifica. Due eagle, 7 birdie e 1 bogey per l’iberico, che sul green del Torrey Pines GC continua a mostrare un ottimo feeling. “Questo – le dichiarazioni del 24enne di Barrika – è un campo che si adatta perfettamente alle mie qualità. Sono davvero felice per questo inizio”. Rahm si prende la guida del leaderbord ma deve guardarsi le spalle dall’americano Doug Ghim e dal leader mondiale Rose, entrambi 2/i con 63 (-9). Mentre Woods, che in carriera ha vinto già 7 volte il Farmers Insurance, ha chiuso il 1/o round in 53/a posizione (70, -2). Inizio in salita per il californiano, che paga un periodo di stop e l’approccio alle nuove regole. “Non ho cominciato benissimo – spiega ‘Big Cat’ – ci vorrà un po’ di tempo per assimilare il nuovo regolamento. Sono contento di aver chiuso con un birdie, ma nelle prossime giornate dovrò fare di più”. In California torna a sorridere Jordan Spieth. Lo statunitense, reduce da un 2018 da dimenticare, è 5/o (65, -7) a un colpo da Pan Cheng-tsung (4/o con 64,-8) e a 3 dal leader. Bella partenza pure per il cileno Joaquin Niemann e il giapponese (già numero 2 mondiale) Hideki Matsuyama, 6/i con 66, -6. Con Patrick Reed, Tony Finau e Xander Schauffele 41/i (69,-3). (ANSA).