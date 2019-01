(ANSA) – PECHINO, 25 GEN – Marcello Lippi lascia la panchina della Nazionale di calcio cinese “a contratto scaduto” dopo la Coppa d’Asia negli Emirati Arabi Uniti dove la corsa dei “Dragoni rossi” si è fermata ieri ai quarti di finale per il secco 3-0 incassato contro l’Iran. Ad Abu Dhabi, in conferenza stampa alla fine del match, l’ex ct degli Azzurri campioni del mondo nel 2006 non ha accettato domande leggendo una breve dichiarazione. “Voglio ringraziare tutti qui perché questa partita chiude il mio contratto con la Nazionale cinese”, ha detto Lippi, secondo i media cinesi. “E’ stato davvero un grande onore per me guidare una così importante squadra di un così importante Paese come la Cina”. La Chinese Football Association chiamò Lippi nel 2016 dopo 4 gare di fila senza vittorie (di cui 3 sconfitte) nelle qualificazioni al Mondiale 2018. Pur mancando l’obiettivo di Russia 2018 per un soffio, Lippi impressionò i fan per il miglioramento del gioco, soprattutto in termini di agonismo e motivazione.