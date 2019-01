(ANSA) – MILANO, 25 GEN – La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Milano nei confronti di sette persone per l’assalto a un portavalori avvenuto il 10 ottobre 2016 a Bollate (Milano) che fruttò un bottino di oltre 4 milioni di euro in gioielli. L’indagine è stata condotta dalla Squadra Mobile di Milano con la collaborazione dei colleghi di Foggia e del gabinetto regionale della Polizia Scientifica del capoluogo lombardo. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito ieri e nel corso della notte nella province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani.