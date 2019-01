(ANSA) – CAGLIARI, 25 GEN – Una coppia, tra cui una donna incinta, è rimasta intossicata a Iglesias probabilmente a causa di un braciere acceso durante la notte per combattere il gelo. L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 5: l’ambulanza del 118 è intervenuta dopo la segnalazione partita dagli stessi interessati. I due sono stati portati immediatamente al Cto di Iglesias, ma subito sono stati trasferiti all’ospedale Marino di Cagliari per essere sottoposti al trattamento con la camera iperbarica. La coppia intossicata non corre pericolo di vita, ma i due sono seguiti costantemente dai medici. (ANSA).