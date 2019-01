(ANSA) – ROMA, 25 GEN – Maxi sequestro al clan Casamonica-Guglielmi per un totale di 2,4 milioni di euro di beni. Il decreto è stato eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Dalle indagini è emersa una sproporzione tra le ricchezze possedute da alcuni componenti delle due famiglie e i redditi dichiarati. Il decreto di confisca è stato emesso confronti di Abramo Di Guglielmi, alias “Marcello Casamonica”, della sorella Giulia e del marito di quest’ultima, Romolo Cerello. I membri del clan sarebbero coinvolti in gioco d’azzardo, traffici di droga, rapine e furti, e a numerose truffe. Il sequestro dei beni fu emesso nel dicembre 2017 e ora è scattata la confisca per 8 unità immobiliari e un terreno a Roma e 8 rapporti finanziari. “Ringrazio gli uomini della Gdf di Roma e la Direzione Distrettuale Antimafia – ha scritto su twitter la Raggi – per la confisca di oltre due milioni di euro a Casamonica-Guglielmi. #NonAbbassiamoLoSguardo #FuoriLaMafiaDaRoma”.