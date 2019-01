(ANSA) – ROMA, 25 GEN – “Guardate la Libia oggi. Nessuno sostiene che fosse un paradiso sotto Gheddafi, ma non era l’inferno che è adesso, un inferno creato ad hoc dai francesi”. Così Alessandro Di Battista su Fb. “Oggi, a distanza di anni da quella guerra infame – sostiene l’ex deputato M5S – tutti dicono che le bombe sulla Libia non vennero sganciate per i diritti umani violati ma per il petrolio. L’Italia ci ha rimesso. Ci ha rimesso l’Eni e ci ha rimesso la sicurezza nazionale con l’aumento dei flussi migratori. Ci ha rimesso anche la popolazione libica non scordiamolo”.