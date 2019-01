(ANSA) – NAPOLI, 25 GEN – Allan non andrà al Psg e almeno fino a fine stagione giocherà nel Napoli. Lo ha confermato in conferenza stampa Carlo Ancelotti. ”Allan fortunatamente rimane – ha detto il tecnico – E’ un giocatore importante per noi. Lo è sempre stato e lo sarò ancora di più nella seconda parte della stagione”.