(ANSA) – PINEROLO (TORINO), 25 GEN – Sfilata di campioni al teatro Sociale di Pinerolo per la presentazione della dodicesima tappa del Giro d’Italia, la Cuneo-Pinerolo, in programma il prossimo 23 maggio. Alla corte di Elvio Chiatellino, patron del ciclismo locale, un vero parterre de roi. Sul palco, tutti insieme, c’erano infatti Merckx, Gimondi, Balmamion, Bitossi, Zilioli, Lelli, Chiappucci, Balmamion, Saronni, Moser, Basso, Cipollini, Savoldelli, oltre a Faustino Coppi. E ancora mezza Sky con il gran capo David Brailsford, Froome, Rosa, Moscon, Kiawtowski, Castroviejo, Puccio, Golas, oltre a Vincenzo e Antonio Nibali e Fabio Aru, intervistati da Filippa Lagerback, Alessandro Fabretti e Beppe Conti. Nibali e Aru, hanno confermato la loro presenza al Giro 2019, mentre è stato Brailsford ad annunciare che la Sky presenterà ai nastri di partenza della corsa la rivelazione Egan Bernal. In attesa del Giro, Chiatellino ha annunciato che il sogno del prossimo anno è portare a Cuneo l’arrivo di una tappa del Tour del France.(ANSA).