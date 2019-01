(ANSA) – NAPOLI, 25 GEN – Allan non partirà per Milano dove domani sera il Napoli affronterà il Milan. Quasi sicuramente il brasiliano sarà invece disponibile per la gara di Coppa Italia che il Napoli giocherà martedì a San Siro contro i rossoneri. “Ha avuto una settimana travagliata per qualche problema fisico -ha detto Ancelotti- si è allenato poco e preferiamo tenerlo qui ad allenarsi e a prepararsi per la partita di martedì”. “Il Napoli -ha aggiunto Ancelotti a proposito di Allan- ha avuto sempre una posizione molto chiara. Non c’era per la società necessità di cedere. Il presidente vuole tenere tutti i giocatori. Poi si è manifestata una volontà del Psg di acquisire un giocatore importante e in questi casi comincia una trattativa, ma se non c’è soddisfazione tra tutte le parti non cambia niente. La società -ha detto il tecnico – ha accolto le sue esigenze per verificare se ci fossero le condizioni per un trasferimento. Il calciatore è molto consapevole, non avremo alcun problema nella sua gestione”.