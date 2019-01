(ANSA) – LONDRA, 25 GEN – Arriva dal cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, titolare del Tesoro e capofila della fazione del governo di Theresa May più aperta a un compromesso sulla Brexit, l’elogio più convito delle parole con cui la regina Elisabetta ha invitato i suoi sudditi – ed evidentemente anche i politici che li rappresentano – a coltivare il dialogo come un valore: e a “venirsi incontro”. Intervistato da Bbc Radio 4, Hammond ha indicato “l’enorme saggezza” di Sua Maestà a mo’ d’esempio. Poi, si è detto convinto che l’Ue possa essere disposta a ridiscutere qualche sua “linea rossa” laddove da Londra saltassero fuori nuove proposte condivise. Mentre è tornato a paventare “intoppi molto gravi” per l’economia del Paese in caso di quel divorzio no deal da Bruxelles che per ora May si ostina a non voler togliere a priori dal tavolo: di fronte alle pressioni del leader Labour Jeremy Corbyn, delle altre forze d’opposizione e delle stesse colombe della sua compagine, oltre che del mondo del business.