(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 25 GEN – ”Piatek sembra Robocop”. L’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli, accoglie con un paragone cinematografico il nuovo centravanti rossonero e saluta ”ringraziando” Higuain: ”Piatek dice quattro parole, tipo ‘voglio fare gol’, ‘voglio spaccare tutto’. Non si perde in chiacchiere ed è stato ben accolto da tutti. Higuain invece fa parte del passato, ha fatto la sua scelta e lo ringrazio perché mi ha lasciato qualcosa. Ma non voglio più parlarne”.