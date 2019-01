(ANSA) – BOLOGNA, 25 GEN – “Dopo tre-quattro anni non pensavo di essere a questo punto, non sono contento di dove siamo, ma non è a metà corso che cambiamo le cose, vediamo alla fine”. Lo ha detto il proprietario del Bologna, Joey Saputo, parlando con i giornalisti della difficile situazione di classifica del Bologna. “Pensavo – ha detto – che con la squadra messa in campo avessimo risultati migliori, come tifoso non posso essere contento. Abbiamo fatto certi errori, ma l’importante è migliorare situazione. Abbiamo un piano, la volontà e le risorse non mancano. Ma certo mi aspettavo molto di più”. Sulla dirigenza della società le decisioni verranno prese a giugno.