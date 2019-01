(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 25 GEN – Gennaro Gattuso “è tranquillo”, non teme che il pubblico di San Siro possa fischiare o intonare cori razzisti contro Koulibaly, come successo durante Inter-Napoli. “Il pubblico del Milan – evidenzia Gattuso – ha sempre applaudito i grandi campioni e Koulibaly è uno dei migliori difensori al mondo. San Siro è uno stadio maturo, io sono tranquillo e non mi aspetto nulla, sono abituato al Fair Play. E se poi succederà qualcosa, siccome sono pochi imbecilli quelli che fischiano, vorrei vedere gli altri 65mila allo stadio che applaudono”.