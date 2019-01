CARACAS – Este viernes, el presidente de México, Andrés López Obrador, indicó que su gobierno está a la disposición de mediar y ayudar en la crisis que atraviesa Venezuela, sólo y cuando la oposición y el gobierno venezolano lo soliciten.

Recordó que su gobierno está dando esta opción sin violar el principio de la autodeterminación de los pueblos.

“No es que estemos a favor o en contra de nadie. Estamos por defender los principios constitucionales de la política exterior”, especificó el mexicano.

Precisó que México estaría dispuesto de que las partes en conflicto cuenten con la intermediación mexicana.

“Sí podríamos hacerlo, pero no lo podríamos llevar a cabo si no hay la petición de las partes; no vamos a ser oficiosos. Nosotros vamos a respetar nuestros principios y si las partes lo solicitan, estamos en la mejor disposición de ayudar para que haya un diálogo“, explicó el político.

López Obrador acotó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, posee instrucciones claras para ayudar en la medida de sus posibilidades, pero sin injerencia en el conflicto y sin tomar un lado.

“Esto tiene que ver con una tradición histórica de nuestro país en política exterior. No nos debemos de meter en asuntos de otros pueblos y de otras naciones, porque no queremos que ninguna hegemonía, ningún Gobierno extranjero, intervenga en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos”, puntualizó el mandatario.