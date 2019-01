(ANSA) – ROMA, 25 GEN – “È passato un anno e mezzo dal mio arrivo alla Roma, ci sono stati momenti bellissimi, ma anche difficili. Ho vissuto alti e bassi, ma adesso mi sento meglio, e poi quando fai gol hai fiducia. Le voci di mercato? Ho già detto che voglio stare solo a Roma, e giocare qui”. Ascoltando Patrick Schick sembra di sentir parlare un giocatore diverso rispetto a quello sbarcato da Genova. Dopo tante difficoltà l’attaccante ceco ha inanellato una serie di belle prestazioni e spera di aver archiviato il periodo buio della scorsa stagione. “Quando sono arrivato non ero in condizione perfetta, è stato il problema principale, poi sono stato infortunato per 2 mesi – ricorda -. Rispetto alla Samp è più grande la Roma, ma non credo fosse questo il problema”. La pressione dell’ambiente giallorosso non lo ha aiutato, forse per questo ha deciso di affidarsi a un mental coach: “mi sta aiutando, però sono con lui da 2-3 settimane, quindi non penso di giocare meglio per questo. Ma è importante parlare con qualcuno non solo di calcio”.