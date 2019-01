CARACAS – Il Caracas F.C. ha realizzato la conferenza si presentazione della rosa con cui affronterà il Torneo Apertura 2019 e la Coppa Libertadores nel Cocodrilos Sport Park. Nel gruppo ci sono, quattro calciatori di origine italiana: Luis Casiani (clase 2001), Rubert Quijada Fasciana, Daniel Saggiomo e Riccardo Andreutti (che dopo l’esperienza con il Deportivo Lara tornerà a difendere la maglia dei rojos del Ávila). A questi vanno aggiunti, il vice-allenatore Maurizio Lazzaro e il magazziniere Gaetano Luongo.

Durante la conferenza stampa il primo ad intervenire é stato l’italo-venezuelano Miguel Mea Vitali, direttore sportivo della squadra capitolina. “Abbiamo iniziato questa stagione con il rinnovo del mister Noel Sanvicente e di tutto il suo staff tecnico, Juan David Muriel e Jesus Arrieta. Ci siamo rinforzati con i ritorni di due campioni come Alain Baroja e Riccardo Andreutti. Vogliamo affrontare nel migliore dei modi il campionato e la Coppa Libertadores”.

L’ex calciatore ha anche parlato dello stadio Olimpico della UCV. “Con le altre squadre con cui condividiamo lo stadio cercheremo di dare un riposo di 48 ore al manto erboso. Per il 2020 si svolgeranno altri lavori di ristrutturazione nello stadio Olimpico, sopratutto nella zona VIP e quella per i giornalisti”.

Poi é stato il turno del mister, Noel Sanvicente, che ha fatto il punto sulla preparazione svolta in Colombia ed ha parlato anche degli obiettivi per questa stagione. “Abbiamo un’ottima rosa con tanti giocatori giovani, ma con le idee chiare. Abbiamo svolto un grande lavoro in Colombia. La squadra é concentrata nei suo obiettivi: la fase a gironi della Coppa Libertadores e vincere il campionato”.

Sanvicente ha avuto anche parole per i fans dei rojos del Ávila. “A i tifosi voglio dire che abbiamo un buon gruppo ed ho fiducia in loro. Venderemo cara la pelle!”

Infine é stato il turno dell’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana, capitano del Caracas. “Sono fiero di indossare questa fascia in una squadra gloriosa come questa. Faremo grandi cose in questa stagione”.

Il Caracas fará il suo esordio, domenica alle 17:00 a Barquisimeto, per affrontare il Deportivo Lara. Oltre alla sfida che avrà come cornice lo stadio Metropolitano sono in programma: Deportivo La Guaira-Monagas, Metropolitanos-Estudiantes de Caracas, Lala-Mineros, Aragua-Academia Puerto Cabello, Portuguesa-Deportivo Anzoátegui, Llaneros-Estudiantes de Mérida. Carabobo-Atlético Venezuela, Zamora-Zulia e Deportivo Táchira-Trujillanos.

(di Fioravante De Simone)