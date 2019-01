(ANSA) – UDINE, 25 GEN – “L’Udinese sta cominciando a essere una squadra vera”. E domani, contro la Sampdoria, sarà importante “vivere la partita e dimostrare ancora una crescita”. E’ il pensiero del tecnico dell’Udinese Davide Nicola alla vigilia dell’anticipo di domani a Marassi. “La squadra cerca di non disunirsi mai, sa quello che deve fare. Non faccio fatica a vedere che è un’altra squadra, diversa, rispetto a quando sono arrivato. Basti vedere la partita con il Cagliari rispetto a quella con la Roma”, ha esplicitato in conferenza stampa Nicola. “Con il Parma – ha ricordato – abbiamo perso perché non siamo stati abili in due situazioni che conoscevamo, ma non avevamo mai preso un gol in ripartenza su calcio d’angolo. Si è trattato di una lettura errata”. La Sampdoria sarà un avversario temibile. “Sono tre anni che giocano insieme, amano verticalizzare e fare triangolazioni. E’ una squadra strutturata per competere per altri obiettivi, dovremo mostrare la nostra crescita dal punto nel gioco”.