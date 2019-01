CARACAS- Nicolás Maduro aseveró que contra el país existe un golpe mediático internacional, que no tiene fundamentación lógica. Hay una gran campaña de desinformación y manipulación contra la revolución bolivariana, puntualizó. Maduro certificó que Juan Guaidó ha sostenido encuentros con dirigentes del gobierno nacional como Diosdado Cabello.

Maduro apuntó, que el intento de destituir el Estado de Derecho, social y de justicia que hay en Venezuela mediante la usurpación institucional es un guión escrito desde Washington.

Maduro afirmó que siempre ha tenido canales de comunicación con la oposición: “El 4 de enero Guaidó se reunió con Freddy Bernal y el 22 de enero pidieron otra reunión. En el Hotel Lido, en el último piso, se verán en cámara la entrada de Diosdado Cabello y Freddy Bernal y luego llegó ese señor Guaidó con una gorra y un suéter con capucha, tapado”, describió el mandatario.

“Le dije a Diosdado que fuera, Guaidó le transmitió muchas cosas, que no se iba a juramentar, que quería un nuevo diálogo para Venezuela; cuando Diosdado me contó eso, le dije: No le creo nada, yo lo conozco bien, él es un agente de los gringos en Venezuela, va a recibir órdenes de ellos, no tiene capacidad autónoma para decidir”.

“Pero hoy, mañana y siempre estaré comprometido y listo para encontrarme con este muchacho de gorrita y capucha, así tenga que ir al pico Humboldt a las 3 de mañana, en capucha o desnudo, voy”, relató Maduro

Por su parte el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó desmintió al dirigente chavista, Diosdado Cabello, quien aseguró este miércoles que hubo una reunión entre ellos antes de que el líder opositor se juramentara ante una multitud de ciudadanos el 23 de enero en un acto público.

Guaidó concluyó negando haberse reunido con Diosdado Cabello. “Miente hasta cuando dice la verdad”, ironizó el presidente interino.