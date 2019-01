ROMA. – Forza Italia festeggia in piazza il venticinquesimo anniversario della sua fondazione, attaccando il governo e esortando Matteo Salvini a far cadere Giuseppe Conte. A un quarto di secolo dal celebre discorso di Silvio Berlusconi – “l’Italia è il Paese che amo” – il partito azzurro allestisce gazebo in oltre mille piazze d’Italia per illustrare le sue proposte su tasse e infrastrutture, ma soprattutto per demolire la maggioranza gialloverde – un matrimonio contro natura – e sfidare la Lega a staccare la spina all’esecutivo ponendo così fine ai ‘capricci’ dei Cinque Stelle.

Silvio Berlusconi festeggerà l’anniversario all’Aquila, a dieci anni dal terremoto, ma anche nell’ambito della campagna elettorale per le prossime regionali del 10 febbraio. Nei gazebo ci saranno anche volontari con i ‘gilet azzurri’, l’iniziativa con cui i forzisti replicano ai più celebri gilet francesi. “Noi – spiega Antonio Tajani presentando la giornata di mobilitazione – non distruggiamo i negozi, anzi li vogliamo pieni, lavoriamo per avere la crescita dell’economia e il benessere delle imprese e dei cittadini”.

Su questi gilet, già comparsi nell’Aula di Montecitorio, scritti diversi slogan: da ‘meno tasse, più lavoro’ a ‘giù le mani dalle pensioni’, da ‘sì alla Tav’ a ‘giù le mani dal no-profit’. Una grande mobilitazione che rilancia con vigore la presenza del partito azzurro sul territorio, anche in vista dall’importante appuntamento delle elezioni europee e l’ennesima discesa in campo del Cavaliere.

In vista del voto del 26 maggio, il Presidente del Parlamento europeo usa parole durissime contro il governo, definito “fotocopia di Renzi”, soprattutto per quanto riguarda la sua condotta in Europa: “Strillano tanto a casa, poi arrivati in Europa si arrendono senza combattere, si fermano appena Juncker alza la voce”. Secondo Antonio Tajani, il governo sta portando l’Italia in recessione: “Conte parla di 1,5%, ma sarà un miracolo se arriviamo allo 0,6%. L’Italia – attacca Tajani – è un Paese totalmente fermo, tutte le opere pubbliche sono al palo, non per colpa dell’Europa ma dei capricci dei Cinque Stelle: tutte le infrastrutture di cui tutta l’Italia, non solo il Nord, ha bisogno sono ferme per colpa del ‘partito del no'”.

Divisi anche su Maduro, lamenta Tajani, “dimostrano di non avere nemmeno una politica estera”. Netta la bocciatura anche del reddito di cittadinanza, la misura manifesto dei pentastellati: “Sarà una presa in giro, un bluff: finirà per andare a cittadini non italiani, ai furbetti e agli imbroglioni, invece di chi ne ha bisogno. E poi mi chiedo? Chi controllerà gli abusi?”.

Definitivo anche nel liquidare la giunta Raggi: “Roma è una Capitale in stato di abbandono. Ha una amministrazione pessima. Serve una rivoluzione. E’ una città che dà del Paese un’immagine assolutamente negativa. Domani i gilet blu, che a Roma animeranno le iniziative per i 25 anni di Forza Italia, avranno lo slogan ‘No buche, no monnezza’”.

(Di Marcello Campo/ANSA)