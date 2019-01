(ANSA) – MINSK, 25 GEN – Un’altra meraviglia, un altro passo importante verso l’ennesimo sigillo di una stagione da incorniciare. Nella terza giornata degli Europei di Minsk, in Bielorussia, Charlène Guignard e Marco Fabbri scendono sul ghiaccio per la rhythm dance e lasciano tutti a bocca aperta: la coppia azzurra, campione nazionale della danza, chiude il primo segmento di gara con 79.05 punti (43.10 di valutazione tecnica e 35.95 per le components), il più alto risultato in termini numerici di questa già splendida annata: una performance eccezionale che vale al tandem azzurro il terzo posto parziale alle spalle dei fenomenali francesi Papadakis-Cizeron, primi a quota 84.79, e dei russi Stepanova-Bukin, secondi con 81.37 punti. Eleganti e decisi davanti al folto pubblico della Minsk Arena, gli allievi di Barbara Fusar Poli proveranno così domani a conquistare l’undicesima medaglia continentale nella storia della danza italiana, quella che per loro due sarebbe la prima in carriera.