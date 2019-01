ROMA – “Apprezziamo il riconoscimento della volontà di tutto il popolo venezuelano, che continuerà a parlare pacificamente per le strade”. Cosí ha ringraziato, con un twitt, il presidente del Parlamento del Venezuela e autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò, il sostegno al popolo venezuelano e contro “il regime di Nicolas Maduro” espresso sul social dal vicepremier italiano Matteo Salvini.

I recenti avvenimenti che hanno scosso il Venezuela, e che oggi sono al vaglio delle diplomazie di tutto il mondo, continuano a suscitare reazioni in Italia. In un colloquio con la “Stampa”, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, ha sottolineato che “l’Italia si impegna con l’Europa perché Caracas scelga una via democratica”.

Di Battista e Putin

tutt’altro tono, invece, l’intervento di Alessandro di Battista che, su Facebook, prende posizione sulla crisi venezuelana rilevando che la Russia di Putin, oggi, si è trasformata nell’ago della bilancia.

“Comunque la pensiate su Putin – scrive Di Battista – dovreste riconoscere che per la pace a livello mondiale una Russia forte politicamente è fondamentale”.

E prosegue, facendo riferimento al Venezuela:

“Senza Putin già ci sarebbe stato un intervento armato Usa, che non escludo purtroppo ancora del tutto”.

Poi l’esponente del M5S spiega che “non si tratta di stare o non stare con Maduro”.

“Io – sostiene – non l’ho mai difeso come non ho mai difeso Gheddafi, e ovviamente non li sto paragonando. Qua si tratta di evitare che il Venezuela già martoriato dalle violenze possa diventare una Libia sudamericana. L’Italia ha il dovere di scongiurare qualsiasi ipotesi di intervento armato in Venezuela. Sarebbe una tragedia ancor peggiore per la popolazione. Questo Putin l’ha capito, Macron evidentemente no!”

La posizione di Casini

La posizione dei pentastellati è aspramente criticata dal senatore Pierferdinando Casini nel corso di una intervista al Quotidiano nazionale.

“Dobbiamo stare dalla parte dell’unica istituzione legittima e democratica del Venezuela che è il Parlamento -afferma il senatore -. Altre soluzioni non sono possibili. L’unico usurpatore è Maduro, non certo Guaidò. Mi aspettavo che le autorità italiane facessero, come minimo, ciò che hanno fatto e detto i presidenti della Spagna, Sanchez, e della Francia, Macron. Bisogna esprimere una posizione solidale con le migliaia di venezuelani che manifestano per la libertà del loro popolo”.

L’esponente del gruppo Autonomie e Presidente dell’Interparlamentare italiana aggiunge:

“Non mi interessano le ricostruzioni e le analisi storiche. Bisogna esprimere subito e in ogni modo la vicinanza dell’Italia al Parlamento venezuelano e a un popolo, ridotto allo stremo, che per il 90% vive in stato di povertà”.

Quindi afferma che “i 5Stelle stanno con Maduro contro ‘il complotto del grande capitale’. Mi chiedo se siamo su ‘Scherzi a parte’. Sono stato in Venezuela, anni fa, e ho visto bambini che rovistavano nell’immondizia pur di mangiare”.

Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani rileva che il governo italiano è paradossalmente diviso anche su quanto accade oggi in Venezuela.

“Forza Italia insieme a gran parte dell’Europa – afferma – è a favore della democrazia, contro la dittatura di Maduro: leggo che il governo è diviso anche su questo. Questo vuol dire che oltre a non avere politica economica, non ha nemmeno politica estera”.