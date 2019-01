ROMA. – Altri due bus andati fuoco nella notte a Roma. Un incendio è esploso a bordo di un mezzo dell’Atac, con 12 anni di anzianità, che stava rientrando in deposito in via di Vigna Murata: nessuno a bordo tranne l’autista, rimasto comunque illeso. Fiamme anche su un bus di linea Tpl nel quartiere Eur.

Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco e non ci sono stati feriti. I due episodi riaccendono i fari sullo stato dei veicoli usati per il trasporto pubblico cittadino, spesso anziani, sugli interventi in corso e sull’esigenza di rinnovare il parco mezzi. Anche perché i due incidenti arrivano dopo i disagi che si sono succeduti sulla linea A della metropolitana di Roma con rallentamenti de servizio e la chiusura della stazione Barberini per un guasto alle scale mobili.

Nel 2018 sono stati una ventina gli incendi, o principi d’incendio, che si sono verificati sugli autobus della Capitale. Quello che ha creato maggiore paura e clamore è avvenuto l’8 maggio nel centro di Roma, in via del Tritone. “Anche oggi il trasporto pubblico ‘salvato’ come pavoneggia la Raggi su Fb, ci dà il buon giorno con il terzo bus del mese andato in fiamme – attacca il Pd capitolino – . Nel 2018 sono stati ben 21 i bus che hanno preso fuoco di cui tre solo nel mese di dicembre. Già, tre nel mese di dicembre e tre nel mese di gennaio, ci stiamo, purtroppo, attestando ad un trend veramente spaventoso che porta ad una media di trentasei in un anno. Tra chiusure a singhiozzo delle stazioni metro, tra soppressioni di linee Atac, negli ultimi due anni stiamo assistendo ad un vero tracollo del trasporto pubblico”.

L’assessore ai Trasporti di Roma Linda Meleo, da parte sua, interviene per ricordare “quello che l’azienda del trasporto pubblico sta facendo per la manutenzione e sicurezza degli autobus. Già dagli ultimi mesi del 2018 l’Atac ha completato l’installazione di nuovi sistemi antincendio su 170 vetture, mentre su altri 145 mezzi sono stati ultimati lavori di manutenzione straordinaria. Interventi mirati e necessari per porre rimedio a problemi su un parco veicolare che sconta una delle età medie più alte d’Europa, circa 12 anni. Una pesante eredità”.

Negli investimenti fatti “per migliorare il servizio” il Campidoglio ricorda “i primi 227 nuovi autobus acquistati tramite piattaforma Consip, oltre ai minibus elettrici che rimetteremo in strada già da aprile e ai 100 mezzi a noleggio che arriveranno entro il primo trimestre. Nel 2019 abbiamo previsto anche altri finanziamenti: 30 milioni nel bilancio di Roma Capitale, la seconda tranche dei 167 milioni stanziati complessivamente, che potremo impegnare nell’acquisto di nuovi autobus. Mezzi che daranno nuova linfa al trasporto pubblico di superficie e permetteranno un servizio più sicuro ed efficiente”, la promessa.