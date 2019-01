(ANSA) – CARACAS, 26 GEN – Il governo venezuelano guidato da Nicolas Maduro ha fatto sapere che manderà il ministro degli Esteri Jorge Arreaza a parlare alla riunione di oggi del Consiglio di sicurezza dell’ Onu a New York sulla crisi in Venezuela chiesta dagli Stati Uniti. All’incontro interverrà il segretario di Stato americano Mike Pompeo, dopo che gli Stati Uniti hanno tolto il riconoscimento al presidente Maduro per assegnarlo al presidente del Parlamento Juan Guaidò, autoproclamato presidente ad interim durante un affollato raduno dell’opposizione. La missione dell’Onu in Venezuela ha inviato ieri una lettera all’ambasciatore della Repubblica dominicana Jose Singer, Paese che ha la presidenza di turno del Consiglio, per chiedere che Arreaza sia aggiunto alla lista degli oratori, secondo quanto previsto dalle regole del Consiglio. La richiesta della missione potrebbe essere teoricamente impugnata, ma diplomatici del Consiglio bene informati lo giudicano improbabile.