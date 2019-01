(ANSA) – ROMA, 26 GEN – Al Farmers Insurance Open di golf è sorpasso Justin Rose. Nel torneo del PGA Tour, a metà gara, il leader mondiale con 129 (-15) ha guadagnato il comando della classifica con 3 lunghezze di vantaggio sul giapponese Hideki Matsuyama, 2/o con 132 (-12). A La Quinta, in California, ancora una prova super per il campione olimpico di Rio 2016, sottolineata da un parziale di 66 (-6). Dopo l’exploit del 1/o round Jon Rahm (vincitore nel 2017) è scivolato invece in 3/a posizione (134, -10) al fianco degli americani Ryan Palmer e Billy Horschel. E lo spagnolo adesso è costretto a rincorrere. Sul green del Torrey Pines GC grande prova per Rory McIlory, passato dalla 74/a alla 9/a piazza (136, -8). Mentre Tiger Woods, l’uomo più atteso della rassegna, è 48/o (140, -4) lontano 11 colpi dalla vetta. Niente da fare per Alex Noren. Lo svedese (2/o nel 2018) non è riuscito a superare il taglio. (ANSA).