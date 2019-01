(ANSA) – ROMA, 26 GEN – James Harden non si ferma più. Il barbuto giocatore dei Rockets continua a infilare una perla di partita dietro l’altra. Nel turno di stanotte in Nba la sua formazione ha battuto Toronto per 121-119 e il protagonista è stato ancora lui: giocate spettacolari e 35 punti. Per la 22ma volta di fila Harden supera la soglia dei 30 punti, per non dire che nei cinque turni precedenti la media è stata di 52,5. Sul fronte canadese il migliore marcatore è stato Leonard, con i suoi 32 punti. Vittoria sonante per i Bucks sugli Hornets per 108-99, che così allungano in classifica proprio a dispetto di Toronto. Ancora più eclatante nel punteggio il successo di Denvers sul fanalino di coda Phoenix per 132-95, esito ampiamente atteso visto il divario tecnico fra i due team. Bene anche i Los Angeles Clippers vittoriosi in casa 106-101 contro i Chicago Bulls. Ancora assente fra i californiani Danilo Gallinari per i dolori alla schiena. Risultato positivo anche per i Mavericks vincitori a Detroit 106-101. Mentre i Minnesota hanno già archiviato la brillante affermazione in casa dei Lakers, e sono stati battuti in casa da Utah jazz per 106-102. In classifica a est comandano i bucks, seguiti da Toronto; a ovest i Golden State Warriors, seguiti da Denver.(ANSA).