(ANSA) – ROMA, 26 GEN – Matteo Manassero nuovamente al fianco delle star mondiali. Il golfista italiano ha ricevuto l’invito per giocare il Saudi International (31 gennaio – 3 febbraio), nuovo torneo dell’European Tour che vedrà in campo alcuni tra i migliori al mondo. Da Justin Rose (leader del world ranking) a Brooks Koepka (numero 2), passando per Dustin Johnson, Sergio Garcia, Henrik Stenson, Ian Poulter e Patrick Reed. “Sono davvero felice – la gioia di Manassero – per aver ricevuto l’invito a giocare questa rassegna affascinante. E’ sempre bello visitare nuovi paesi e affrontare sfide diverse. Gareggiare con 4 tra i primi 5 player al mondo sarà bello e stimolante”. Opportunità unica per il 25enne veneto. Che dopo aver perso la “carta” piena per l’Eurotour 2019 avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore in un evento super. (ANSA).