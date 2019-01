(ANSA) – Kitzbuehel (Austria), 26 gen – A sorpresa lo svizzero Ramon Zehnhauesern in 55,22 e’ al comando dopo la prima manche del difficilissimo slalom speciale di cdm di Kitzbuehel. Seguono i francesi Clement Noel in 55.34 ed Alexis Pinturault in 55.39. In grosse difficoltà il campione austriaco Marcel Hirscher 8/o con un ritardo di 76 centesimi e quello norvegese Henrik Kristoffersen 9/o in 56.14. Per l’Italia sono finiti fuori per inforcate sia Manfred Moelgg che Stefano Gross e così in classifica, dopo la prova dei primi 31 migliori atleti, ci sono Giuliano Razzoli al momento buon 14/o in 56.88 e Simon Maurberger 17/o in 57.05 . Si gareggia sotto una fittissima nevicata sulla più che mai difficile pista Ganslern, piena di dossi, cambi di pendenza e di direzione che costringono a sciate in cui è molto complicato tenere il ritmo. In più la forte nevicata su un fondo ghiacciato complica ulteriormente le cose facilitandole invece paradossalmente agli atleti che partono con pettorali più alti.