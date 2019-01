(ANSA) – ROMA, 26 GEN – Saranno nove le azzurre chiamate ad affrontare gli assalti del primo turno del main draw della tappa di Salt Lake City (Usa) del circuito di Coppa del Mondo di sciabola femminile. Questo l’esito della prima giornata di gare svoltasi sulle pedane dello Utah, e dedicata alla fase di qualificazione Alle due azzurre già ammesse di diritto al tabellone principale come teste di serie, Rossella Gregorio e Martina Criscio, si è aggiunta immediatamente dopo la fase a gironi Lucia Lucarini. Per le altre si sono invece aperte le porte del tabellone preliminare, dal quale sono uscite indenni Michela Battiston, Loreta Gulotta, Irene Vecchi, Rebecca Gargano, Sofia Ciaraglia ed Arianna Errigo che, nell’assalto per il pass d’accesso al main draw, ha superato 15-9 nel derby azzurro Caterina Navarria. A fermarsi alle porte del tabellone principale, oltre a Caterina Navarria, anche Chiara Mormile sconfitta dalla statunitense Maia Chamberlain col punteggio di 15-13. Era uscita di scena dopo la fase a gironi invece Eloisa Passaro.(ANSA).