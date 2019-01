(ANSA) – TORINO, 26 GEN – Visite mediche in corso per Martin Caceres, difensore uruguayano in procinto di approdare, per la terza volta in carriera, alla Juventus. Il centrale difensivo, che ha iniziato la stagione con la maglia della Lazio, collezionando quattro presenze in campionato e altrettante in Europa League, si sta sottoponendo alle visite mediche al JMedical: se tutto dovesse procedere senza intoppi, Caceres sarà un calciatore della Juventus.