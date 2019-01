(ANSA) – GENOVA, 26 GEN – Anche Genova festeggia il trionfo del sedicenne Lorenzo Musetti che ha vinto gli Australian Open Junior. Infatti il baby prodigio di Carrara è tesserato per il Park Tennis Genova e questa notte tutto il circolo ha seguito l’impresa di Lorenzo, tesserato con la storica società dal 2014. “Siamo davvero emozionati – spiega all’Ansa il presidente Paolo Givri – e sicuramente quando rientrerà in Italia organizzeremo una grande festa per celebrare Lorenzo e questo prestigioso traguardo. E’ un ragazzo straordinario, molto umile e con i piedi per terra: ha meritato questo successo”. Il dirigente del Park Tennis è rimasto sempre in contatto con i genitori, Sabrina e Francesco. “Sono persone splendide, per noi è un orgoglio avere nel nostro circolo Lorenzo – racconta Givri -. L’anno scorso ha esordito in serie A quando aveva 15 anni e nell’ultimo campionato non ha perso una partita di singolo battendo anche il numero 400 al mondo e ogni volta che è sceso in campo il capitano è stato il suo coach Giacomo Tartarini”.